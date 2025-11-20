Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Einkaufswagen im Gleis - Bundespolizei ermittelt in zwei Fällen und sucht Zeugen

Hockenheim (ots)

Mittwochnachmittag (19. November) haben bislang unbekannte Personen am Bahnhof Hockenheim mehrere Einkaufswagen in die Gleise gelegt. Ein Zug überfuhr die Wagen, verletzt wurde dabei niemand. Die Bundespolizei bittet um Hinweise.

Als die S9 gegen 17:30 Uhr am Gleis 1 in den Bahnhof Hockenheim einfuhr, bemerkte der Triebfahrzeugführer zunächst einen Schlag. Bei einer Nachschau stellte er zwei Einkaufswagen im Gleisbereich fest, die vom Zug überfahren wurden. Am Zug selber entstand nach bisherigem Sachstand kein Schaden und auch Personen blieben unverletzt. Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim und der Bundespolizei nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Die Bahnstrecke wurde zu diesem Zweck für die Dauer von etwa zwei Stunden gesperrt.

Am Bahnsteig hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls zwei Jugendliche im Alter von jeweils 14 Jahren auf. Wie auch den 45-jährigen Triebfahrzeugführer, hörten die Beamten sie als Zeugen an. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen ähnlichen Vorfall, der sich am gleichen Tag gegen 16:30 am Bahnhof Hockenheim ereignet haben soll.

Weitere Ermittlungen in beiden Fällen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr übernimmt nun die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.

