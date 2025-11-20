Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM Nr.3

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der BAB 6 Heilbronn Richtung Mannheim, zwischen dem Kreuz Mannheim und dem Viernheimer Kreuz in Fahrtrichtung Darmstadt, ein Unfall mit vier Fahrzeugen.

Gegen 14:35 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine den mittleren Fahrstreifen der BAB 6. Zur selben Zeit war ein 54-jähriger BMW-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Zwischen dem Kreuz Mannheim und dem Viernheimer Kreuz wollte der 48-Jährige vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah dabei den BMW des 54-Jährigen, woraufhin er mit dessen linker Fahrzeugseite kollidierte. Hierdurch verlor der 54-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde im Weiteren quer über die Fahrbahn bis auf den linken Fahrstreifen gedreht. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Renault einer 30-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Renault gegen die rechtsseitige Betonleitwand geschoben und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Einem nachfolgenden 55-jährigen VW-Fahrer war es nicht mehr möglich, noch rechtzeitig zu bremsen, weshalb dieser ebenfalls mit dem BMW zusammenstieß. Der BMW drehte sich erneut und kam schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Der 54- und der 55-Jährige sowie die 30-Jährige wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die 54 und 55 Jahre alten Männer konnten nach der medizinischen Versorgung vor Ort entlassen werden, wohingegen die 30-Jährige zur eingehenden medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Der Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber konnte ohne Patienten wieder starten.

Der BMW, der VW sowie der Renault mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 43.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme sowie die Aufräum -und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn zwischenzeitlich bis 15:32 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

