POL-OB: Kreuzung nach schwerem Verkehrsunfall gesperrt

Am Dienstagabend (18.11.) kam es gegen 17:58 Uhr im Kreuzungsbereich Essener Straße / Im Lipperfeld in Oberhausen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 28-jährige Fahrerin eines weißen VW Taigo die Essener Straße in absteigender Fahrtrichtung und bog bei Grün nach links in die Straße Im Lipperfeld ab. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Hyundai eines 50-jährigen Fahrzeugführers. Vermutlich war sie irrtümlich davon ausgegangen, dass der Gegenverkehr Rot hatte, als ihre Ampel auf Grün schaltete.

Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge, anschließend prallte eines der Autos gegen einen Verkehrszeichenmast, der dabei abknickte. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungsarbeiten war der betroffene Bereich voll gesperrt.

