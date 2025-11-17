PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Die Polizei bietet wieder einen Selbstbehauptungskurs für Frauen an!

Oberhausen (ots)

Der Fokus liegt dabei auf den folgenden Themen: Körpersprache, Gestik und Mimik sowie der Einsatz der Stimme. Es werden praktische Übungen durchgeführt und Handlungsmöglichkeiten und Strategien erarbeitet, um sich im öffentlichen Raum sicher zu fühlen.

Wann? am Dienstag (25.11.) in der Zeit von 18 bis 21 Uhr

Wo? Anlaufstelle Marktstraße 47

Wie? Einfach vorab telefonisch anmelden unter der Rufnummer 0208-826-4511

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

