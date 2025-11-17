Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Die Polizei bietet wieder einen Selbstbehauptungskurs für Frauen an!

Oberhausen (ots)

Der Fokus liegt dabei auf den folgenden Themen: Körpersprache, Gestik und Mimik sowie der Einsatz der Stimme. Es werden praktische Übungen durchgeführt und Handlungsmöglichkeiten und Strategien erarbeitet, um sich im öffentlichen Raum sicher zu fühlen.

Wann? am Dienstag (25.11.) in der Zeit von 18 bis 21 Uhr

Wo? Anlaufstelle Marktstraße 47

Wie? Einfach vorab telefonisch anmelden unter der Rufnummer 0208-826-4511

