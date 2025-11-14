Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 52-jähriger Fußgänger angefahren - Unfallverursacher flüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Am Donnerstagabend (13.11.2025) kam es gegen 19:23 Uhr an der Kreuzung Virchowstraße / Lipperheidstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Fußgänger angefahren und schwer verletzt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend mit seinem Wagen vom Unfallort. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen befanden sich Rettungswagen und Notarzt der Berufsfeuerwehr Oberhausen bereits vor Ort und versorgten den schwer verletzten Mann, der am Boden lag.

Nach Zeugenbefragungen ergeben die ersten Ermittlungen der Polizisten vor Ort folgendes Bild:

Der unbekannte Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Lipperheidstraße und bog nach links in die Virchowstraße ab. Dort kam es unmittelbar zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der nach einem lauten Knall schwer verletzt zu Boden stürzte. Sofort flüchtete der Fahrer in Richtung Dieckerstraße. Nach aktuellem Erkenntnisstand könnte es sich um einen silbernen VW-Kleinwagen handeln.

Wir bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer machen können, sich bei der Polizei Oberhausen zu melden: Hinweise bitte via 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

