Polizei Düren

POL-DN: Zeugen für Unfall zwischen E-Scooter und Lkw gesucht

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstag, 06.11.2025, ein 48 Jahre alter E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Die Polizei sucht nach dem beteiligten Lkw-Fahrer.

Der E-Scooter-Fahrer überquerte gegen 05:20 Uhr aus Richtung Birkesdorf Ringstraße kommend die B56 in Richtung Arnoldsweiler auf einer Fußgängerfurt. Ihm kam ein Lkw entgegen, der rechts auf die B56 abbiegen wollte. Dabei übersah er den E-Scooter-Fahrer und es kam zu einer leichten Kollision. Der 48-Jährige kam daraufhin von der Fahrbahn ab, stürzte in ein Gebüsch und wurde leicht verletzt.

Der Lkw-Fahrer sei noch ausgestiegen und habe sich entschuldigt, habe seine Fahrt dann allerdings fortgesetzt. Bei dem Lkw soll es sich um einen 40-Tonner mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienlich Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich während der Bürodienstzeiten bei dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-5214 zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten erreichen Sie uns unter der Nummer 02421 949-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

