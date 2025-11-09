Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Inden (ots)

Inden-Frenz. Am 08.11.2025, gegen 21:00 Uhr, ereignete sich auf der L 241, Einmündung Friedhofstraße, ein folgenschwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW. Nach ersten Ermittlungen vor Ort befuhr ein 19-jähriger Mann in Begleitung zwei weiterer Männer aus Langerwehe mit seinem PKW die Friedhofstraße in Frenz. An der Einmündung zur L 241 beabsichtigte er nach links in Fahrtrichtung Weisweiler abzubiegen. Hierbei hatte er nach eigenen Angaben nach den vorfahrtberechtigten PKW-Führer von links, der die L 241 in Richtung Lamersdorf befuhr, wahrgenommen, jedoch die Geschwindigkeit des herannahenden PKW unterschätzt, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision beider PKW kam. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der PKW des 19-jährigen in das gegenüberliegende Feld geschoben. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Einer der Insassen des unfallverursachenden Fahrzeuges erlitt eine leicht blutende Platzwunde am Kopf. Darüber hinaus stand er aufgrund des Unfallgeschehens psychisch unter Schock. Vorsorglich wurden alle Insassen des unfallverursachenden PKW mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus zu weiteren medizinischen Untersuchungen verbracht. Neben der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Inden waren weiterhin 3 Rettungsgwagen samt Besatzungen und ein Notarzt am Einsatz beteiligt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommen zur Unfallzeit waren keine umfangreichen Absperrmaßnahmen erforderlich.

