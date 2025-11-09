Polizei Düren

POL-DN: Brand eines Einfamilienhauses

Inden (ots)

Inden: In der Nacht des 08.11.2025, gegen 01:30 Uhr, brach aus unbekannter Ursache ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Inden, Am Schmitteberg, aus. Demnach wurde einer der Wohnungsinhaber, der zufälligerweise gerade wach war, gegen 01:30 Uhr durch ein Geräusch aus dem Haus auf das Feuer aufmerksam. Daraufhin brachte er zunächst seine Frau und sein Kind in Sicherheit und im Anschluss daran verständigte er die Feuerwehr, die mit starken Kräften aus mehreren Ortsteilen zur Brandbekämpfung anrückten. Die Löscharbeiten gestalteten sich problematisch, da im gesamt Objekt mehrere Akkus brannten und sich immer wieder neu entzündeten. Letztendlich konnte die Feuerwehr ein Übergreifen des Feuers auf andere Objekte verhindern. Am Objekt entstand ein hoher Sachschaden. Alle Bewohner blieben bis auf leichte Unterkühlungen unverletzt. Diese konnten zunächst bei Nachbarn unterkommen, da das Wohnhaus durch den Brand unbewohnbar wurde.Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Sachverhaltsaufnahme. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

