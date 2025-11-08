POL-DN: Keine Verletzten bei Wohnhausbrand

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Inden (ots)

In der Nacht des 08.11.2025, gegen 01:30 Uhr, brach aus unbekannter Ursache ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Inden-Lucherberg, Am Schmitteberg, aus. Der Wohnungsinhaber, der zufälligerweise gerade wach war, wurde gegen 01:30 Uhr durch ein Geräusch aus dem Haus auf das Feuer aufmerksam. Er brachte zunächst seine Frau und sein Kind in Sicherheit und im Anschluss verständigte er die Feuerwehr, die mit starken Kräften aus mehreren Ortsteilen zur Brandbekämpfung anrückten. Die Löscharbeiten gestalteten sich problematisch, da im gesamten Objekt mehrere Akkus brannten und sich immer wieder neu entzündeten. Letztendlich konnte die Feuerwehr ein Übergreifen des Feuers auf andere Objekte verhindern. Am Objekt entstand ein hoher Sachschaden. Alle Wohnungsinsassen blieben unverletzt. Diese konnten zunächst bei Nachbarn unterkommen, da das Wohnhaus durch den Brand unbewohnbar wurde. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Sachverhaltsaufnahme. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

