Polizei Düren

POL-DN: Radlader und Stromgenerator gestohlen

Jülich (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Donnerstag einen Radlader und einen Stromgenerator von einer Baustelle in Jülich. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unschöne Überraschung erlebte der Verantwortliche einer Baustelle "An der Deutschen Welle" in Jülich, als er am gestrigen Morgen (06.11.2025) gegen 07:00 feststellen musste, dass sowohl ein Radlader als auch ein Stromgenerator gestohlen wurden. Beim Verlassen der Baustelle am Vorabend gegen 17:30 Uhr hatten die Mitarbeiter den Generator noch durch den Lader gegen Wegnahme gesichert. Der Beuteschaden beträgt ca. 40.000,-Euro. Bei dem Radlader handelt es sich um ein Baufahrzeug des Herstellers Caterpillar. Bei dem Stromerzeuger handelt es sich um ein Gerät der Marke Fischel in rot.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

