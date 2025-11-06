Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall durch tiefstehende Sonne - Kind leicht verletzt

Kreuzau (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.11.2025) kam es auf der Dorfstraße in Kreuzau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Gegen 15:47 Uhr war eine 40-jährige Frau aus Kreuzau gemeinsam mit ihrer fünfjährigen Tochter mit dem Auto auf der Dorfstraße in Fahrtrichtung Pater-Röttges-Weg unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde sie dabei stark durch die tiefstehende Sonne geblendet und erkannte deshalb einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw zu spät. Trotz Bremsversuchs kam es zum Zusammenstoß.

Die Fahrerin blieb unverletzt, ihre Tochter wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

