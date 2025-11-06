PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall durch tiefstehende Sonne - Kind leicht verletzt

Kreuzau (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.11.2025) kam es auf der Dorfstraße in Kreuzau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Gegen 15:47 Uhr war eine 40-jährige Frau aus Kreuzau gemeinsam mit ihrer fünfjährigen Tochter mit dem Auto auf der Dorfstraße in Fahrtrichtung Pater-Röttges-Weg unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde sie dabei stark durch die tiefstehende Sonne geblendet und erkannte deshalb einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw zu spät. Trotz Bremsversuchs kam es zum Zusammenstoß.

Die Fahrerin blieb unverletzt, ihre Tochter wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 06.11.2025 – 11:33

    POL-DN: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten 2.000 Euro - Polizei sucht Zeugen

    Kreuzau (ots) - Eine Frau aus Kreuzau ist am Mittwoch (05.11.2025) Opfer eines perfiden Betrugs geworden. Unbekannte gaben sich am Telefon als Mitarbeiter ihrer Bank aus und erbeuteten schließlich ihre Girokarte, mit der sie kurze Zeit später Bargeld abheben konnten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Frau gegen 14:15 Uhr über ihren Festnetzanschluss ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 09:56

    POL-DN: Polizei Düren sorgt für Sicherheit bei den Martinszügen

    Düren (ots) - Im Kreis Düren erhellen in diesen Tagen wieder zahlreiche Martinszüge die Straßen und sorgen für festliche Stimmung. Damit die traditionellen Umzüge für alle Beteiligten sicher und unbeschwert verlaufen, begleiten die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten der Polizei Düren viele Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet. Um die Sicherheit insbesondere der jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 09:54

    POL-DN: Beim Ausparken Radfahrer übersehen

    Düren (ots) - Auf der Kreuzauer Straße kollidierte gestern Morgen (04.11.2025) ein ausparkender Pkw mit einem Radfahrer. Dieser verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Gegen 07:30 Uhr übersah ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren beim rückwärts ausparken aus einer Grundstückausfahrt einen herannahenden Radfahrer. Der 36-jährige aus Düren war mit seinem Zweirad auf dem Fahrradschutzstreifen der Kreuzauer ...

    mehr
