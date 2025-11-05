POL-DN: Beim Ausparken Radfahrer übersehen
Düren (ots)
Auf der Kreuzauer Straße kollidierte gestern Morgen (04.11.2025) ein ausparkender Pkw mit einem Radfahrer. Dieser verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht.
Gegen 07:30 Uhr übersah ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren beim rückwärts ausparken aus einer Grundstückausfahrt einen herannahenden Radfahrer. Der 36-jährige aus Düren war mit seinem Zweirad auf dem Fahrradschutzstreifen der Kreuzauer Straße stadteinwärts unterwegs. Er bemerkte zwar noch den anfahrenden Pkw, konnte jedoch eine Kollision mit dem Fahrzeugheck nicht mehr vermeiden und kam zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den Geschädigten mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.
