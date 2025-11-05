PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Beim Ausparken Radfahrer übersehen

Düren (ots)

Auf der Kreuzauer Straße kollidierte gestern Morgen (04.11.2025) ein ausparkender Pkw mit einem Radfahrer. Dieser verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht.

Gegen 07:30 Uhr übersah ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren beim rückwärts ausparken aus einer Grundstückausfahrt einen herannahenden Radfahrer. Der 36-jährige aus Düren war mit seinem Zweirad auf dem Fahrradschutzstreifen der Kreuzauer Straße stadteinwärts unterwegs. Er bemerkte zwar noch den anfahrenden Pkw, konnte jedoch eine Kollision mit dem Fahrzeugheck nicht mehr vermeiden und kam zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den Geschädigten mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 05.11.2025 – 09:44

    POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Birkesdorf

    Düren (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Effertzgasse wurde gestern (04.11.2025) zum Ziel von Einbrechern. Zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Haus in der Effertzgasse. Sie durchsuchten sämtliche Räume in Ober- und Untergeschoss und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die im genannten ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 12:55

    POL-DN: Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Roller unterwegs

    Düren (ots) - Beamten der Wache Düren gelang es am gestrigen Vormittag (03.11.2025) in der Kuhgasse einen Rollerdiebstahl aufzuklären. Der Tatverdächtige stand bei Antreffen unter dem Einfluss berauschender Mittel. Gegen 10:00 Uhr stoppten die Beamten den 22-jährigen Scooter-Fahrer aus Düren, weil an seinem Fahrzeug ein abgelaufenes, unleserliches Versicherungskennzeichen montiert war. Da der Fahrzeugführer ...

    mehr
