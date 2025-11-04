Polizei Düren

POL-DN: Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Roller unterwegs

Düren (ots)

Beamten der Wache Düren gelang es am gestrigen Vormittag (03.11.2025) in der Kuhgasse einen Rollerdiebstahl aufzuklären. Der Tatverdächtige stand bei Antreffen unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Gegen 10:00 Uhr stoppten die Beamten den 22-jährigen Scooter-Fahrer aus Düren, weil an seinem Fahrzeug ein abgelaufenes, unleserliches Versicherungskennzeichen montiert war. Da der Fahrzeugführer deutliche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Damit verstieß der Verdächtige zudem gegen gerichtliche Bewährungsauflagen.

Die Beamten stellten den genutzten E-Scooter sicher, da dieser als gestohlen gemeldet war. Den Verdächtigen erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

