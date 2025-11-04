Polizei Düren

POL-DN: Nach dem Lieferdienst klingelte der Räuber an der Tür

Düren (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger versuchte gestern Abend (03.11.2025) gegen 20:45 Uhr vergeblich, die Wertgegenstände einer 31-jährigen Geschädigten aus deren kurzfristig angemieteter Wohnung in der Südstraße zu entwenden. Hierbei setzte er Reizgas ein; auch mit einer Schusswaffe wurde gedroht.

Völlig überrascht war die 31-jährige Geschädigte, als kurz nach dem Pizza-Lieferdienst der Tatverdächtige an ihrer Wohnungstür klingelte. Er drängte die Geschädigte unter Vorhalt einer Schusswaffe in die Wohnung und forderte die Herausgabe der Wertsachen. Hierbei setzte er Reizgas in der Wohnung ein. Bei einem anschließenden Gerangel um die Handtasche der Geschädigten schrie diese lautstark um Hilfe, so dass der Täter schließlich von ihr abließ und ohne Tatbeute fußläufig in unbekannte Richtung flüchtete. Die Geschädigte blieb unverletzt. Sie hatte die Wohnung kurzfristig über ein Online-Portal gemietet und war selber nur auf der Durchreise in Düren. Sie beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

- Männlich - ca. 170cm - dunkle Hautfarbe - komplett schwarz bekleidet

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Tatortnahbereich verliefen bislang erfolglos. Bei Überprüfung der Personalien der Geschädigten stellten die aufnehmenden Beamten fest, dass diese zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet.

Im Zusammenhang mit dem Raubgeschehen sucht die Polizei Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

