Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert und unter Drogen Unfall verursacht

Merzenich (ots)

Am gestrigen Sonntag (02.11.2025) kam es auf der L264 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-Jähriger verletzt wurde.

Der 23 Jahre alte Mann aus Nörvenich war gegen 18:00 Uhr mit seinem Pkw aus Richtung Eschweiler kommend in Richtung Girbelsrath auf der L264 unterwegs. In einer Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit dem Pkw eines entgegenkommenden 32-Jährigen aus Nörvenich.

Ein Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab einen Wert von 0,9 Promille. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis und Kokain an. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der 32-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

