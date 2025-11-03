PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert und unter Drogen Unfall verursacht

Merzenich (ots)

Am gestrigen Sonntag (02.11.2025) kam es auf der L264 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-Jähriger verletzt wurde.

Der 23 Jahre alte Mann aus Nörvenich war gegen 18:00 Uhr mit seinem Pkw aus Richtung Eschweiler kommend in Richtung Girbelsrath auf der L264 unterwegs. In einer Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit dem Pkw eines entgegenkommenden 32-Jährigen aus Nörvenich.

Ein Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab einen Wert von 0,9 Promille. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis und Kokain an. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der 32-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 12:02

    POL-DN: Einbruch in Langerwehe

    Langerwehe (ots) - In der Hauptstraße wurde zwischen Freitag (31.10.2025) und Sonntag (02.11.2025) in eine Wohnung eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich vermutlich über den Garten des Gebäudes Zugang zu einem Innenhof. Von dort aus gelangten sie in das erste Obergeschoss des Hauses und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Kasse mit Bargeld entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtigte Beobachtungen im Bereich ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 00:18

    POL-DN: Beifahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Linnich-Ederen (ots) - Linnich - Am Freitagabend kam es in der Ortslage Ederen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mitfahrender schwer verletzt wurde. Gegen 21:55 Uhr war ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Linnich mit einem Pkw auf der Brunnenstraße unterwegs. Er beabsichtigte, nach rechts auf die Willibrordusstraße einzubiegen, doch aufgrund seiner mutmaßlich überhöhten Geschwindigkeit kam der Wagen von der Fahrbahn ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 23:37

    POL-DN: Die Halloween-Nacht verlief aus Sicht der Polizei ohne nennenswerte Einsätze

    Kreis Düren (ots) - Im Bereich des Kreises Düren gingen bei der Leitstelle der Polizei 59 Anrufe mit Halloween-Bezug ein. Angaben zu unrechtmäßigem Gebrauch von Böllern waren mit 48 Anrufen die Mehrzahl. Dabei schritten die Beamten ein und erteilten 10 Platzverweise, fertigten drei anlassbezogene Strafanzeigen und führten viele Gespräche mit den Anrufern und den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren