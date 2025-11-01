PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Die Halloween-Nacht verlief aus Sicht der Polizei ohne nennenswerte Einsätze

Kreis Düren (ots)

Im Bereich des Kreises Düren gingen bei der Leitstelle der Polizei 59 Anrufe mit Halloween-Bezug ein. Angaben zu unrechtmäßigem Gebrauch von Böllern waren mit 48 Anrufen die Mehrzahl. Dabei schritten die Beamten ein und erteilten 10 Platzverweise, fertigten drei anlassbezogene Strafanzeigen und führten viele Gespräche mit den Anrufern und den betroffenen Personen. Zudem wurden drei Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen, wobei es glücklicherweise nur zu leichten Verletzungen kam. Die Einsätze verteilten sich über den gesamten Kreis mit den Schwerpunkten in der Dürener und Jülicher Innenstadt. Die bekannten Veranstaltungen in der Halloween-Nacht verliefen ohne jeglichen Polizeieinsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

