POL-DN: Radfahrer beim Abbiegen erfasst

Düren (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.10.2025) kam es in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 16:20 Uhr befuhr eine 81-jährige Dürenerin mit ihrem Pkw die Oststraße aus Richtung Euskirchener Straße in Fahrtrichtung Bonner Platz. An der Kreuzung Oststraße / Im Eschfeld beabsichtigte sie, nach links in die Straße Im Eschfeld abzubiegen. Die Seniorin übersah beim Abbiegen einen 22-jährigen Radfahrer aus Düren, der auf der Oststraße in Richtung Euskirchener Straße unterwegs war und sich linksseitig neben einem entgegenkommenden Fahrzeug befand.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2650 Euro geschätzt.

