POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Mittwochvormittag (29.10.2025) kam es in der Zeit zwischen 9:00 und 11:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Steinbißstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Haus und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Ob weiteres Diebesgut fehlt, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Steinbißstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

