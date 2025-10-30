PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Die Tipps der Polizei zu Halloween

Kreis Düren (ots)

Morgen (31.10.2025) ist Halloween. Kleine Geister, Vampire und Hexen ziehen wieder um die Häuser und rufen "Süßes oder Saures!" Wir geben Ihnen einige Tipps für einen gelungenen und vor allem sicheren Halloween-Abend.

   - Niemals alleine gehen: Halloween ist ein aufregendes Ereignis 
     für Kinder. Unsere Jüngsten können die Gefahren, die mit der 
     Dunkelheit und den oft dunklen Kostümen einhergehen, 
     insbesondere im Straßenverkehr, oft noch nicht in Gänze 
     einschätzen. Begleiten Sie die kleinen Geister oder schauen Sie,
     dass die Kinder gemeinsam mit ihren Freunden in einer Gruppe 
     gehen.
   - Helle und sichtbare Kostüme: Fügen Sie reflektierende Elemente 
     an dunkle Kostüme, damit die Kinder auch in der Dunkelheit gut 
     sichtbar sind.
   - Licht an: Nehmen Sie Taschenlampen mit, um den Weg zu beleuchten
     und Stolperfallen zu vermeiden.
   - Auf den Verkehr achten: Nutzen Sie mit Ihren Kindern den 
     Zebrastreifen und überqueren Sie die Straße nur an sicheren 
     Stellen. Autofahrer erkennen die Kinder aufgrund der dunklen 
     Kostüme möglicherweise erst später.
   - Als Autofahrer: Seien Sie besonders achtsam; in den Abendstunden
     können kleine Halloween-Fans unterwegs sein, die noch nicht so 
     verkehrssicher sind und wegen der Kostüme schwerer erkennbar 
     sind.
   - Vorausplanen: Besprechen Sie mit Ihren Kindern gemeinsam 
     Sicherheitsregeln und planen Sie die Halloween-Route im Voraus.
   - Privatbesitz respektieren: Nicht jeder mag Halloween. Dies 
     sollte auch respektiert werden. Klingeln Sie mit Ihren Kindern 
     am besten nur an Häusern, die Sie offensichtlich willkommen 
     heißen. Sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass Regeln und Gesetzte
     beachtet werden und dass man sich respektvoll gegenüber der 
     Nachbarschaft verhält. Halloween ist kein Freifahrtschein für 
     Straftaten.
   - Süßigkeitencheck: Überprüfen Sie Süßigkeiten vor dem Essen mit 
     Ihren Kindern auf unversehrte Verpackungen und werfen Sie alle 
     ungekennzeichneten oder verdächtigen Süßigkeiten weg.
   - Rufen Sie im Notfall die Polizei:  Gerade in der Dunkelheit kann
     es passieren, dass sich Kinder verlaufen. Sollte dies geschehen 
     oder Sie sich vielleicht in einer brenzligen Situation befinden,
     wählen Sie die 110, um die Polizei zu informieren.

Die Polizei Düren wünscht Ihnen ein schaurig-schönes und sicheres Halloween-Fest.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

