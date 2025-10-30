Polizei Düren

POL-DN: Die Tipps der Polizei zu Halloween

Kreis Düren (ots)

Morgen (31.10.2025) ist Halloween. Kleine Geister, Vampire und Hexen ziehen wieder um die Häuser und rufen "Süßes oder Saures!" Wir geben Ihnen einige Tipps für einen gelungenen und vor allem sicheren Halloween-Abend.

- Niemals alleine gehen: Halloween ist ein aufregendes Ereignis für Kinder. Unsere Jüngsten können die Gefahren, die mit der Dunkelheit und den oft dunklen Kostümen einhergehen, insbesondere im Straßenverkehr, oft noch nicht in Gänze einschätzen. Begleiten Sie die kleinen Geister oder schauen Sie, dass die Kinder gemeinsam mit ihren Freunden in einer Gruppe gehen.

- Helle und sichtbare Kostüme: Fügen Sie reflektierende Elemente an dunkle Kostüme, damit die Kinder auch in der Dunkelheit gut sichtbar sind.

- Licht an: Nehmen Sie Taschenlampen mit, um den Weg zu beleuchten und Stolperfallen zu vermeiden.

- Auf den Verkehr achten: Nutzen Sie mit Ihren Kindern den Zebrastreifen und überqueren Sie die Straße nur an sicheren Stellen. Autofahrer erkennen die Kinder aufgrund der dunklen Kostüme möglicherweise erst später.

- Als Autofahrer: Seien Sie besonders achtsam; in den Abendstunden können kleine Halloween-Fans unterwegs sein, die noch nicht so verkehrssicher sind und wegen der Kostüme schwerer erkennbar sind.

- Vorausplanen: Besprechen Sie mit Ihren Kindern gemeinsam Sicherheitsregeln und planen Sie die Halloween-Route im Voraus.

- Privatbesitz respektieren: Nicht jeder mag Halloween. Dies sollte auch respektiert werden. Klingeln Sie mit Ihren Kindern am besten nur an Häusern, die Sie offensichtlich willkommen heißen. Sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass Regeln und Gesetzte beachtet werden und dass man sich respektvoll gegenüber der Nachbarschaft verhält. Halloween ist kein Freifahrtschein für Straftaten.

- Süßigkeitencheck: Überprüfen Sie Süßigkeiten vor dem Essen mit Ihren Kindern auf unversehrte Verpackungen und werfen Sie alle ungekennzeichneten oder verdächtigen Süßigkeiten weg.

- Rufen Sie im Notfall die Polizei: Gerade in der Dunkelheit kann es passieren, dass sich Kinder verlaufen. Sollte dies geschehen oder Sie sich vielleicht in einer brenzligen Situation befinden, wählen Sie die 110, um die Polizei zu informieren.

Die Polizei Düren wünscht Ihnen ein schaurig-schönes und sicheres Halloween-Fest.

