PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß beim Abbiegen - ein Leichtverletzter

Düren (ots)

Am Dienstag (28.10.2025) kam es gegen 07:30 Uhr auf der Tivolistraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 60-jähriger Dürener wollte mit seinem Pkw von der Tivolistraße auf die August-Klotz-Straße abbiegen. Dabei übersah er einen 35-jährigen Dürener, der die Kreuzung von der Phillipstraße kommend in Richtung August-Klotz-Straße mit seinem Pkw überqueren wollte. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 35-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern.

Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der 60-Jährige blieb unverletzt. Das Fahrzeug des 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 09:20

    POL-DN: Einbruch in Imbiss - Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (29.10.2025) kam es gegen 02:45 Uhr zu einem Einbruch in einen Imbiss auf der Bahnstraße. Nach Auswertung der Videoüberwachung verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Imbiss. Einer der Täter war komplett schwarz gekleidet, der zweite trug dunkle Kleidung und einen grauen Kapuzenpullover. Ob und was genau entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:35

    POL-DN: Verkehrsunfall am Friedrich-Ebert-Platz - E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Montag (27.10.2025) kam es gegen 18:03 Uhr am Friedrich-Ebert-Platz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 27-jähriger Dürener befuhr mit seinem Pkw die Merzenicher Straße entgegen der ausgewiesenen Fahrtrichtung. Von dort aus wollte er in den Friedrich-Ebert-Platz einfahren. Dabei übersah er einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren