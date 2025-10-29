Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß beim Abbiegen - ein Leichtverletzter

Düren (ots)

Am Dienstag (28.10.2025) kam es gegen 07:30 Uhr auf der Tivolistraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 60-jähriger Dürener wollte mit seinem Pkw von der Tivolistraße auf die August-Klotz-Straße abbiegen. Dabei übersah er einen 35-jährigen Dürener, der die Kreuzung von der Phillipstraße kommend in Richtung August-Klotz-Straße mit seinem Pkw überqueren wollte. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 35-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern.

Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der 60-Jährige blieb unverletzt. Das Fahrzeug des 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

