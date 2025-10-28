Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall am Friedrich-Ebert-Platz - E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Düren (ots)

Am Montag (27.10.2025) kam es gegen 18:03 Uhr am Friedrich-Ebert-Platz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde.

Ein 27-jähriger Dürener befuhr mit seinem Pkw die Merzenicher Straße entgegen der ausgewiesenen Fahrtrichtung. Von dort aus wollte er in den Friedrich-Ebert-Platz einfahren. Dabei übersah er einen 42-jährigen Dürener, der mit seinem E-Scooter den Friedrich-Ebert-Platz aus Richtung Schoellerstraße kommend in Fahrtrichtung Binsfelder Straße befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

