Polizei Düren

POL-DN: Kontrolle verloren und im Feld gelandet

Niederzier (ots)

Ein 28-Jähriger wurde am gestrigen Sonntag (26.10.2025) bei einem Verkehrsunfall auf der L264 leicht verletzt.

Eine Zeugin gab an, dass sie mit ihrem Pkw auf der L264 aus Richtung Jülich in Fahrtrichtung Niederzier unterwegs war. Kurz vor dem Ortseingang Niederzier habe sie der hinter ihr befindliche Pkw mit hoher Geschwindigkeit überholt. An der Einmündung L12 habe der Pkw dann beim Einscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet ins Schleudern und kam im Feld zum Stehen.

Der Fahrer des Wagens, ein 28-Järhgier aus Jülich, wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 5500 Euro.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell