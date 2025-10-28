Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Einbrüche in Hotels - Polizei sucht Zeugen

Hürtgenwald (ots)

Zwischen Sonntag (26.10.2025) und Montag (27.10.2025) sind in Simonskall gleich drei Hotels zum Ziel von Einbrechern geworden. In allen Fällen sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Zwischen Sonntagabend, 19:30 Uhr, und Montagmorgen, 10:00 Uhr, versuchten Unbekannte zunächst, in ein Hotel einzudringen. Der Versuch misslang - die Täter flüchteten unerkannt.

In der Zeit zwischen Sonntag, 23:00 Uhr, und Montag, 6:00 Uhr, verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zugang zu einem weiteren Hotel. Im Inneren durchsuchte er das Büro nach Wertgegenständen, entwendete nach bisherigem Kenntnisstand jedoch nichts.

Nur wenig später, zwischen 01:54 Uhr und 02:05 Uhr in der Nacht zu Montag, drang ein Täter in ein drittes Hotel ein. Auch hier suchte er nach möglicher Beute, verließ das Gebäude aber ohne Diebesgut.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Simonskall gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell