PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Einbrüche in Hotels - Polizei sucht Zeugen

Hürtgenwald (ots)

Zwischen Sonntag (26.10.2025) und Montag (27.10.2025) sind in Simonskall gleich drei Hotels zum Ziel von Einbrechern geworden. In allen Fällen sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Zwischen Sonntagabend, 19:30 Uhr, und Montagmorgen, 10:00 Uhr, versuchten Unbekannte zunächst, in ein Hotel einzudringen. Der Versuch misslang - die Täter flüchteten unerkannt.

In der Zeit zwischen Sonntag, 23:00 Uhr, und Montag, 6:00 Uhr, verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zugang zu einem weiteren Hotel. Im Inneren durchsuchte er das Büro nach Wertgegenständen, entwendete nach bisherigem Kenntnisstand jedoch nichts.

Nur wenig später, zwischen 01:54 Uhr und 02:05 Uhr in der Nacht zu Montag, drang ein Täter in ein drittes Hotel ein. Auch hier suchte er nach möglicher Beute, verließ das Gebäude aber ohne Diebesgut.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Simonskall gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 12:00

    POL-DN: Kontrolle verloren und im Feld gelandet

    Niederzier (ots) - Ein 28-Jähriger wurde am gestrigen Sonntag (26.10.2025) bei einem Verkehrsunfall auf der L264 leicht verletzt. Eine Zeugin gab an, dass sie mit ihrem Pkw auf der L264 aus Richtung Jülich in Fahrtrichtung Niederzier unterwegs war. Kurz vor dem Ortseingang Niederzier habe sie der hinter ihr befindliche Pkw mit hoher Geschwindigkeit überholt. An der Einmündung L12 habe der Pkw dann beim Einscheren die ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:00

    POL-DN: 15-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

    Düren (ots) - Auf der B399 zwischen Rölsdorf und Birgel kam es am gestrigen Sonntag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15 Jahre alten Fußgänger und einer 32 Jahre alten Pkw-Fahrerin. Der Jugendliche wurde schwer verletzt. Gegen 09:00 Uhr befuhr die 32-Jährige aus Aachen die B399 aus Richtung Rölsdorf kommend in Fahrtrichtung Birgel. Zwischen der Kreuzung B399/L13 und dem Ortseingang Birgel trat ein Fußgänger ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:00

    POL-DN: Brand auf Firmengelände in Vettweiß

    Vettweiß (ots) - Auf dem Innenhof einer Firma Am Mersheimer Graben geriet am Samstag (25.10.2025) Verpackungsmaterial in Brand. Gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei zu dem Brand auf dem Firmengelände gerufen. Die Löschgruppen Gladbach, Jakobwüllesheim, Soller, Kelz und das Feuerwehrtechnische Zentrum waren bereits mit der Brandbekämpfung beschäftigt, die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Der Brandort wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren