Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Imbiss - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (29.10.2025) kam es gegen 02:45 Uhr zu einem Einbruch in einen Imbiss auf der Bahnstraße.

Nach Auswertung der Videoüberwachung verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Imbiss. Einer der Täter war komplett schwarz gekleidet, der zweite trug dunkle Kleidung und einen grauen Kapuzenpullover. Ob und was genau entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

