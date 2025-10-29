PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Auto überschlägt sich auf nasser Fahrbahn - Fahrerin leicht verletzt

POL-DN: Auto überschlägt sich auf nasser Fahrbahn - Fahrerin leicht verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Aldenhoven (ots)

Am Dienstag (28.10.2025) kam es gegen 07:00 Uhr auf der L109 zwischen Siersdorf und Dürboslar zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen war eine 45-jährige Frau aus Baesweiler mit ihrem Pkw auf der L109 in Richtung Dürboslar unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Der Pkw blieb schließlich auf dem Dach in einem angrenzenden Feld liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 28.10.2025 – 10:35

    POL-DN: Verkehrsunfall am Friedrich-Ebert-Platz - E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Montag (27.10.2025) kam es gegen 18:03 Uhr am Friedrich-Ebert-Platz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 27-jähriger Dürener befuhr mit seinem Pkw die Merzenicher Straße entgegen der ausgewiesenen Fahrtrichtung. Von dort aus wollte er in den Friedrich-Ebert-Platz einfahren. Dabei übersah er einen ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:35

    POL-DN: Mehrere Einbrüche in Hotels - Polizei sucht Zeugen

    Hürtgenwald (ots) - Zwischen Sonntag (26.10.2025) und Montag (27.10.2025) sind in Simonskall gleich drei Hotels zum Ziel von Einbrechern geworden. In allen Fällen sucht die Polizei nun nach Zeugen. Zwischen Sonntagabend, 19:30 Uhr, und Montagmorgen, 10:00 Uhr, versuchten Unbekannte zunächst, in ein Hotel einzudringen. Der Versuch misslang - die Täter flüchteten unerkannt. In der Zeit zwischen Sonntag, 23:00 Uhr, und ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:00

    POL-DN: Kontrolle verloren und im Feld gelandet

    Niederzier (ots) - Ein 28-Jähriger wurde am gestrigen Sonntag (26.10.2025) bei einem Verkehrsunfall auf der L264 leicht verletzt. Eine Zeugin gab an, dass sie mit ihrem Pkw auf der L264 aus Richtung Jülich in Fahrtrichtung Niederzier unterwegs war. Kurz vor dem Ortseingang Niederzier habe sie der hinter ihr befindliche Pkw mit hoher Geschwindigkeit überholt. An der Einmündung L12 habe der Pkw dann beim Einscheren die ...

    mehr
