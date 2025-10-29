Polizei Düren

POL-DN: Auto überschlägt sich auf nasser Fahrbahn - Fahrerin leicht verletzt

Aldenhoven (ots)

Am Dienstag (28.10.2025) kam es gegen 07:00 Uhr auf der L109 zwischen Siersdorf und Dürboslar zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen war eine 45-jährige Frau aus Baesweiler mit ihrem Pkw auf der L109 in Richtung Dürboslar unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Der Pkw blieb schließlich auf dem Dach in einem angrenzenden Feld liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

