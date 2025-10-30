PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B399

Hürtgenwald (ots)

Am Mittwochnachmittag (29.10.2025) kam es gegen 15:45 Uhr auf der B399 bei Raffelsbrand zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte ein 21-jähriger Dürener mit seinem Pkw auf der B399 mehrere Fahrzeuge in Fahrtrichtung Düren. Während des Überholvorgangs näherte sich auf der Gegenfahrbahn ein Pkw mit Anhänger, geführt von einem 26-jährigen Mann aus Stolberg, in Fahrtrichtung Simmerath. Der 21-Jährige beschleunigte, um noch rechtzeitig einscheren zu können. Es kam jedoch zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Gespann.

Der Pkw des Düreners kam anschließend von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Auch das Gespann des Stolbergers fuhr nach der Kollision in den Seitengraben.

Im Fahrzeug des 21-Jährigen befanden sich zwei Mitfahrerinnen im Alter von 38 und 43 Jahren, beide aus Düren. Der Fahrer sowie die 38-Jährige wurden leicht verletzt, die 43-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Alle drei wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des entgegenkommenden Gespanns blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 31.000 Euro geschätzt.

