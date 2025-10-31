Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Privatwohnung - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Donnerstag (30.10.2025) kam es zwischen 16:00 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Einbruch in einer Wohnung in der Kölner Landstraße.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt und entwendeten Bargeld und Schmuck. Der genaue Wert des Diebesguts war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kölner Landstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

