POL-SI: Nächtliche Kontrolle durch Polizeistreife - zwei Männer mit vermutlich geklauten Gasflaschen unterwegs -#polsiwi

Siegen (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit in einem Sachverhalt, bei dem der Verdacht eines Sexualdelikts besteht. Tatort war der Duschraum eines Fitnessstudios. Am gestrigen Dienstag (29. Juli) ging kurz nach Mitternacht ein Notruf bei der Leitstelle der Polizei in Siegen ein. Ein 20-jähriger Mann gab an, dass er soeben Opfer eines Sexualdelikts geworden sei. Der ...

