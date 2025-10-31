Polizei Düren

POL-DN: 15-Jähriger stürzt bei Flucht vor Verkehrskontrolle - Sozius leicht verletzt

Langerwehe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.10.2025) kam es auf der Josef-Schwarz-Straße zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein Jugendlicher versucht hatte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Gegen 21:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein Kleinkraftrad auf, dessen Sozius keinen Schutzhelm trug. Als die Polizisten den Fahrer anhalten wollten und entsprechende Signale gaben, beschleunigte der 15-jährige Fahrer aus Eschweiler, um sich der Kontrolle zu entziehen. Beim Versuch, über eine Pfütze zu fahren, verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 15-jährige Sozius aus Düren erlitt leichte Verletzungen, die jedoch keiner weiteren ärztlichen Behandlung bedurften.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Mofa, das augenscheinlich technisch manipuliert war und schneller als die erlaubten 25 km/h fuhr. Der Roller wurde sichergestellt.

Der Fahrer konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eingeleitet.

Das Verkehrskommissariat Düren hat die Ermittlungen aufgenommen.

