Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verbotene Fahrten beendet

Hankensbüttel und Gifhorn (ots)

Polizeibeamte aus Gifhorn und Wittingen beendeten gestern zwei unerlaubte Fahrten. Am Abend, gegen 21:50 Uhr, befuhren zwei Beamte der Polizei Wittingen die Bundesstraße 244 von Repke nach Hankensbüttel. Dabei schlossen sie zu einem Kleinkraftrad auf. Sie bemerkten die unsichere Fahrweise und stoppten das Fahrzeug in Hankensbüttel. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 19-jährige Fahrerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Sie machte gerade eine Probefahrt mit dem Kleinkraftrad. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt, und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich dagegen ein 39-Jähriger stellen. Beamte der Polizei Gifhorn stoppten seine Fahrt mit dem E-Scooter auf der Hauptstraße in Gifhorn/Kästorf gegen 18:30 Uhr. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,44 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und auch er durfte die Fahrt nicht fortsetzen.

