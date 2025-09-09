Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Im Graben verunfallt

Isenbüttel, 08.09.2025, 02:50 Uhr (ots)

In der Nacht zum gestrigen Montag rief der Fahrer eines Rettungswagens die Polizei. Während einer Einsatzfahrt war er auf einen verunfallten Volkswagen gestoßen, der Fahrer war offensichtlich unverletzt. Die alarmierten Beamten der Polizei Meine fuhren zum Unfallort auf der Kreisstraße 114 in Höhe der Firma Roth Catering. Dort trafen sie auf den beschriebenen Tiguan und den 36-jährigen Fahrer. Dieser war nach bisherigen Erkenntnissen auf seinem Weg nach Wolfsburg allein beteiligt nach links von der Straße abgekommen. Ursächlich hierfür könnte ein Sekundenschlaf gewesen sein. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Test ergab einen Wert von 0,92 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der verunfallte Tiguan wurde abgeschleppt.

