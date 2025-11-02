Polizei Düren

POL-DN: Beifahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Linnich-Ederen (ots)

Linnich - Am Freitagabend kam es in der Ortslage Ederen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mitfahrender schwer verletzt wurde.

Gegen 21:55 Uhr war ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Linnich mit einem Pkw auf der Brunnenstraße unterwegs. Er beabsichtigte, nach rechts auf die Willibrordusstraße einzubiegen, doch aufgrund seiner mutmaßlich überhöhten Geschwindigkeit kam der Wagen von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Bordsteinkante und einen Laternenmast und blieb schließlich quer zur Fahrtrichtung stehen. Hierbei entstand nicht nur ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von geschätzten 3000 Euro, es wurde auch ein Mitfahrer im Fond des Wagens schwer verletzt.

Der hinter dem Beifahrer sitzende, 34-Jährige aus Linnich war durch die Kollision nach vorne und gegen die Rückenlehne des Beifahrersitzes geschleudert worden, wodurch er sich eine Kopfverletzung zuzog. Die Unfall aufnehmenden Polizeibeamten konnten im Rahmen ihrer Beweissicherung feststellen, dass der Mann den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell