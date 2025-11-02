PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Beifahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Linnich-Ederen (ots)

Linnich - Am Freitagabend kam es in der Ortslage Ederen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mitfahrender schwer verletzt wurde.

Gegen 21:55 Uhr war ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Linnich mit einem Pkw auf der Brunnenstraße unterwegs. Er beabsichtigte, nach rechts auf die Willibrordusstraße einzubiegen, doch aufgrund seiner mutmaßlich überhöhten Geschwindigkeit kam der Wagen von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Bordsteinkante und einen Laternenmast und blieb schließlich quer zur Fahrtrichtung stehen. Hierbei entstand nicht nur ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von geschätzten 3000 Euro, es wurde auch ein Mitfahrer im Fond des Wagens schwer verletzt.

Der hinter dem Beifahrer sitzende, 34-Jährige aus Linnich war durch die Kollision nach vorne und gegen die Rückenlehne des Beifahrersitzes geschleudert worden, wodurch er sich eine Kopfverletzung zuzog. Die Unfall aufnehmenden Polizeibeamten konnten im Rahmen ihrer Beweissicherung feststellen, dass der Mann den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren

  • 01.11.2025 – 23:37

    POL-DN: Die Halloween-Nacht verlief aus Sicht der Polizei ohne nennenswerte Einsätze

    Kreis Düren (ots) - Im Bereich des Kreises Düren gingen bei der Leitstelle der Polizei 59 Anrufe mit Halloween-Bezug ein. Angaben zu unrechtmäßigem Gebrauch von Böllern waren mit 48 Anrufen die Mehrzahl. Dabei schritten die Beamten ein und erteilten 10 Platzverweise, fertigten drei anlassbezogene Strafanzeigen und führten viele Gespräche mit den Anrufern und den ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 09:55

    POL-DN: 15-Jähriger stürzt bei Flucht vor Verkehrskontrolle - Sozius leicht verletzt

    Langerwehe (ots) - Am Donnerstagnachmittag (30.10.2025) kam es auf der Josef-Schwarz-Straße zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein Jugendlicher versucht hatte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Gegen 21:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein Kleinkraftrad auf, dessen Sozius keinen Schutzhelm trug. Als die Polizisten den Fahrer anhalten wollten und ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 09:52

    POL-DN: Radfahrer beim Abbiegen erfasst

    Düren (ots) - Am Donnerstagnachmittag (30.10.2025) kam es in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 16:20 Uhr befuhr eine 81-jährige Dürenerin mit ihrem Pkw die Oststraße aus Richtung Euskirchener Straße in Fahrtrichtung Bonner Platz. An der Kreuzung Oststraße / Im Eschfeld beabsichtigte sie, nach links in die Straße Im Eschfeld abzubiegen. Die Seniorin übersah beim ...

    mehr
