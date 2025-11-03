Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Langerwehe

Langerwehe (ots)

In der Hauptstraße wurde zwischen Freitag (31.10.2025) und Sonntag (02.11.2025) in eine Wohnung eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich vermutlich über den Garten des Gebäudes Zugang zu einem Innenhof. Von dort aus gelangten sie in das erste Obergeschoss des Hauses und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Kasse mit Bargeld entwendet.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtigte Beobachtungen im Bereich Hauptstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell