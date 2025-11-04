PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Hund überquert Straße - Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Merzenich (ots)

Am Montagabend (03.11.2025) kam es gegen 17:59 Uhr auf der L 264 bei Merzenich zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Eine 22-jährige Frau aus Merzenich war mit ihrem Hund im Feld unterwegs. Das Tier war nicht angeleint und lief plötzlich über die Landstraße, nachdem es auf der gegenüberliegenden Seite einen anderen Hund wahrgenommen hatte. Die Halterin rief den Hund zurück, doch dieser wurde von dem Pkw eines 43-jährigen Mannes aus Nörvenich touchiert.

Der 43-Jährige bremste stark ab. Ein nachfolgender 24-jähriger Autofahrer aus Düren bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen des 43-Jährigen auf. Dabei wurde der Hund überrollt und verstarb. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde zudem der Pkw eines 72-jährigen Düreners beschädigt.

Der 24-jährige Fahrer aus Düren wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.300 Euro. Die Fahrzeuge des 43-Jährigen und des 24-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und streute ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten ab.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

