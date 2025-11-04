Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Brand - Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Auf einem Parkplatz in der Ellbachstraße in Jülich geriet in der Nacht zu heute (04.11.2025) gegen 01:00 Uhr ein Pkw in Brand.

Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt und die Polizei alarmiert. Der Pkw, der auf dem Parkplatz eines Biergartens abgestellt war, wurde von der Feuerwehr gelöscht, eine Hecke in unmittelbarer Nähe wurde ebenfalls beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Brand geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell