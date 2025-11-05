Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Birkesdorf

Düren (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Effertzgasse wurde gestern (04.11.2025) zum Ziel von Einbrechern.

Zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Haus in der Effertzgasse. Sie durchsuchten sämtliche Räume in Ober- und Untergeschoss und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Effertzgasse gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

