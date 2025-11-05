PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Polizei Düren sorgt für Sicherheit bei den Martinszügen

Düren (ots)

Im Kreis Düren erhellen in diesen Tagen wieder zahlreiche Martinszüge die Straßen und sorgen für festliche Stimmung. Damit die traditionellen Umzüge für alle Beteiligten sicher und unbeschwert verlaufen, begleiten die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten der Polizei Düren viele Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet.

Um die Sicherheit insbesondere der jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewährleisten, gibt die Polizei einige Tipps: Kinder sollten stets in der Gruppe bleiben, Straßen nur an gesicherten Übergängen überqueren und aufmerksam auf den Verkehr achten. Helle Kleidung und Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit in der Dämmerung und tragen entscheidend zur Sicherheit bei.

Auch an die Autofahrerinnen und Autofahrer richtet die Polizei einen Appell: Fahren Sie in den Abendstunden besonders vorsichtig, rechnen Sie mit Verzögerungen und seien Sie auf viele kleine Fußgängerinnen und Fußgänger am Straßenrand vorbereitet.

Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und der Unterstützung der Polizei kann das St. Martinsfest zu einem unvergesslichen und vor allem sicheren Erlebnis für Groß und Klein werden

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 09:54

    POL-DN: Beim Ausparken Radfahrer übersehen

    Düren (ots) - Auf der Kreuzauer Straße kollidierte gestern Morgen (04.11.2025) ein ausparkender Pkw mit einem Radfahrer. Dieser verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Gegen 07:30 Uhr übersah ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren beim rückwärts ausparken aus einer Grundstückausfahrt einen herannahenden Radfahrer. Der 36-jährige aus Düren war mit seinem Zweirad auf dem Fahrradschutzstreifen der Kreuzauer ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 09:44

    POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Birkesdorf

    Düren (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Effertzgasse wurde gestern (04.11.2025) zum Ziel von Einbrechern. Zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Haus in der Effertzgasse. Sie durchsuchten sämtliche Räume in Ober- und Untergeschoss und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die im genannten ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 12:55

    POL-DN: Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Roller unterwegs

    Düren (ots) - Beamten der Wache Düren gelang es am gestrigen Vormittag (03.11.2025) in der Kuhgasse einen Rollerdiebstahl aufzuklären. Der Tatverdächtige stand bei Antreffen unter dem Einfluss berauschender Mittel. Gegen 10:00 Uhr stoppten die Beamten den 22-jährigen Scooter-Fahrer aus Düren, weil an seinem Fahrzeug ein abgelaufenes, unleserliches Versicherungskennzeichen montiert war. Da der Fahrzeugführer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren