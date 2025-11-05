Polizei Düren

POL-DN: Polizei Düren sorgt für Sicherheit bei den Martinszügen

Düren (ots)

Im Kreis Düren erhellen in diesen Tagen wieder zahlreiche Martinszüge die Straßen und sorgen für festliche Stimmung. Damit die traditionellen Umzüge für alle Beteiligten sicher und unbeschwert verlaufen, begleiten die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten der Polizei Düren viele Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet.

Um die Sicherheit insbesondere der jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewährleisten, gibt die Polizei einige Tipps: Kinder sollten stets in der Gruppe bleiben, Straßen nur an gesicherten Übergängen überqueren und aufmerksam auf den Verkehr achten. Helle Kleidung und Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit in der Dämmerung und tragen entscheidend zur Sicherheit bei.

Auch an die Autofahrerinnen und Autofahrer richtet die Polizei einen Appell: Fahren Sie in den Abendstunden besonders vorsichtig, rechnen Sie mit Verzögerungen und seien Sie auf viele kleine Fußgängerinnen und Fußgänger am Straßenrand vorbereitet.

Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und der Unterstützung der Polizei kann das St. Martinsfest zu einem unvergesslichen und vor allem sicheren Erlebnis für Groß und Klein werden

