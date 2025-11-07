Polizei Düren

POL-DN: Kind durch Kollision mit Pkw leicht verletzt

Düren (ots)

Leichte Verletzungen trug ein 5-jähriger Junge aus Düren gestern Nachmittag (06.11.2025) davon, als er unvermittelt auf die Fahrbahn der Neuen Jülicher Straße trat und dort von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst wurde.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte der Junge den Lieferwagen seines Vaters eigenständig verlassen, als dieser einen Parkschein ziehen wollte. Er war dann zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn gelaufen und dort vom Pkw einer 47-jährigen Frau aus Düren seitlich erfasst worden. Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Notbremsung konnte die Frau den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin stand durch den Unfall unter Schock, bedurfte aber keiner medizinischen Behandlung vor Ort. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell