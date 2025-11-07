PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Kind - Polizei sucht Eltern und Zeugen

Aldenhoven (ots)

Ein 68-jähriger Mann aus Aldenhoven erschien am Donnerstag (06.11.2025) auf der Polizeiwache in Jülich und meldete einen Verkehrsunfall, bei dem er leicht verletzt wurde.

Nach seinen Angaben war er am Mittwoch (05.11.2025) gegen 16:00 Uhr mit dem Fahrrad in der Heidgasse unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einem ebenfalls fahrradfahrenden Kind kam. Der Junge, etwa zehn Jahre alt, war in Begleitung seiner Eltern. Als der Mann das Gespräch mit den Eltern suchte, verweigerten diese jedoch die Herausgabe ihrer Personalien und machten stattdessen den 68-Jährigen für den Unfall verantwortlich.

Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Düren die Eltern des Kindes, sich mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen. Auch mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

