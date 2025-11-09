Polizei Düren

POL-DN: Zugfahren im Vollrausch und ohne Fahrschein

Niederzier-Krauthausen (ots)

Am Samstag, den 08.11.2025 gegen 18:15 Uhr, wurde das Sicherheitspersonal der Rurtalbahn auf der Fahrt von Düren nach Jülich auf den alkoholisierten 51-jährigen Dürener aufmerksam. Dieser konnte keinen gültigen Fahrschein vorweisen und weigerte sich, den Zug zu verlassen. Daher musste der Randalierer durch Einsatzkräfte der Polizeiwache Jülich aus der Rurtalbahn begleitet werden. Dabei wehrte er sich und verfehlte mit einem Tritt nur knapp einen der Polizeibeamten. Auch einem ihm ausgesprochenen Platzverweis wollte er nicht nachkommen. Der Randalierer durfte seinen Rausch letztendlich im Polizeigewahrsam ausschlafen. Es wurde niemand verletzt.

