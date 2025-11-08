Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer flüchtet unerkannt nach Unfall und lässt verletzten Mann zurück

Düren (ots)

Am 07.11.2025, gegen 13:50 Uhr, kam es am Ruruferradweg zu einem Verkehrsunfall, wobei ein E-Bike Fahrer verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen und Angaben des Verunfallten, fuhr dieser mit seinem E-Bike den Ruruferradweg in Düren in Höhe der Tivolistraße aus Richtung Birkesdorf kommend in Fahrtrichtung Lendersdorf. Unmittelbar nach einer Rechtskurve soll ihm hierbei ein Fahrradfahrer auf seiner Seite entgegengekommen sein. Der Verunfallte versuchte zwar noch durch ein Ausweichen auf die Grünfläche eine Kollision zu verhindern, wurde jedoch aufgrund des veränderten Unterbodens über das Lenkrad zu Boden geschleudert. Obwohl der Verunfallte den anderen Fahrradfahrer noch um Hilfe bat, entfernte sich dieser von der Unfallstelle. Durch den Sturz erlitt der E-Bike Fahrer Verletzungen am rechten Unterarm und am Kiefer. Zur weiteren Diagnostik wurde der Verunfallte einem Krankenhaus zugeführt. Der Verunfallte beschrieb den flüchtigen Radfahrer als männliche Person, ca. 25-30 Jahre alt, afrikanischer Phänotyp. Hinweise zum Unfallhergang können gern an die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421-9490 gegeben werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell