Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unbekannte bewerfen Rotenburger Polizeigebäude mit Eiern

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Am gestrigen Abend, gegen 22:20 Uhr, näherten sich drei bislang unbekannte Personen dem Polizeidienstgebäude der Polizeiinspektion Rotenburg in der Königsberger Straße und warfen unvermittelt mehrere rohe Eier durch den geöffneten Haupteingang.

Hierdurch wurde der Wartebereich für Bürgerinnen und Bürger erheblich verschmutzt. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei den Tatverdächtigen um drei Jugendliche auf Fahrrädern gehandelt haben.

Die Polizei Rotenburg ermittelt wegen versuchter Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 04261 / 947-0 zu melden.

