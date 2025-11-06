Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht auf der L 131 bei Scheeßel: Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel/Westeresch. Heute Morgen, gegen 09:53 Uhr, kam es in der Hetzweger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Hetzwege und Scheeßel (L 131) überholte der Fahrer eines Opel Zafira ein anderes Fahrzeug, als plötzlich ein bislang unbekannter Fahrzeugführender aus der K 225 (Dorfstraße) nach rechts auf die L 131 einbog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Opel-Fahrer ausweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte unter anderem mit einem Verkehrsschild.

Die unbekannte Person am Steuer des einbiegenden Fahrzeugs setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrzeug oder zur Person am Steuer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 / 947-0 zu melden.

