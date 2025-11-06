PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht auf der L 131 bei Scheeßel: Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel/Westeresch. Heute Morgen, gegen 09:53 Uhr, kam es in der Hetzweger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Hetzwege und Scheeßel (L 131) überholte der Fahrer eines Opel Zafira ein anderes Fahrzeug, als plötzlich ein bislang unbekannter Fahrzeugführender aus der K 225 (Dorfstraße) nach rechts auf die L 131 einbog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Opel-Fahrer ausweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte unter anderem mit einem Verkehrsschild.

Die unbekannte Person am Steuer des einbiegenden Fahrzeugs setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrzeug oder zur Person am Steuer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 / 947-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 11:28

    POL-ROW: Einbruch bei der Feuerwehr

    Gyhum (ots) - Gyhum. Bereits in der Nacht vom 03. auf den 04.11.2025 drangen unbekannte in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Gyhum ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein rückwärtiges Fenster Zugang zum Gerätehaus und entwendeten dort einen hydraulischen, akkubetriebenen Spreizer im Wert von etwa 5000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Rotenburg Pressestelle Tobias Koch Telefon: ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:27

    POL-ROW: Polizeibeamtin leicht verletzt

    Bremervörde (ots) - Bremervörde. Während einer Verkehrsunfallaufnahme in der Bremer Straße wurde am 04.11.2025 um 08:25 Uhr eine 38-jährige Polizeioberkommissarin leicht verletzt. Die Beamtin befand sich zum Zwecke einer Unfallaufnahme am Straßenrand und wurde dort von einem Pkw touchiert. Der 45-jährige Fahrer des Pkw gibt an, dass er den Abstand falsch eingeschätzt habe und er deshalb mit seinem Außenspiegel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren