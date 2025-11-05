Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Polizeibeamtin leicht verletzt

Bremervörde (ots)

Bremervörde. Während einer Verkehrsunfallaufnahme in der Bremer Straße wurde am 04.11.2025 um 08:25 Uhr eine 38-jährige Polizeioberkommissarin leicht verletzt. Die Beamtin befand sich zum Zwecke einer Unfallaufnahme am Straßenrand und wurde dort von einem Pkw touchiert. Der 45-jährige Fahrer des Pkw gibt an, dass er den Abstand falsch eingeschätzt habe und er deshalb mit seinem Außenspiegel die Beamtin am Arm berührt habe. Durch den Zusammenstoß ist die Polizeibeamtin leicht verletzt worden.

