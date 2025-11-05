POL-ROW: Einbruch bei der Feuerwehr
Gyhum (ots)
Gyhum. Bereits in der Nacht vom 03. auf den 04.11.2025 drangen unbekannte in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Gyhum ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein rückwärtiges Fenster Zugang zum Gerätehaus und entwendeten dort einen hydraulischen, akkubetriebenen Spreizer im Wert von etwa 5000 Euro.
