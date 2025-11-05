PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Einbruch bei der Feuerwehr

Gyhum (ots)

Gyhum. Bereits in der Nacht vom 03. auf den 04.11.2025 drangen unbekannte in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Gyhum ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein rückwärtiges Fenster Zugang zum Gerätehaus und entwendeten dort einen hydraulischen, akkubetriebenen Spreizer im Wert von etwa 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 05.11.2025 – 11:27

    POL-ROW: Polizeibeamtin leicht verletzt

    Bremervörde (ots) - Bremervörde. Während einer Verkehrsunfallaufnahme in der Bremer Straße wurde am 04.11.2025 um 08:25 Uhr eine 38-jährige Polizeioberkommissarin leicht verletzt. Die Beamtin befand sich zum Zwecke einer Unfallaufnahme am Straßenrand und wurde dort von einem Pkw touchiert. Der 45-jährige Fahrer des Pkw gibt an, dass er den Abstand falsch eingeschätzt habe und er deshalb mit seinem Außenspiegel ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:26

    POL-ROW: Unfall mit Schwerverletzter

    Rotenburg (ots) - Rotenburg. Am 04.11.2025 gegen 21:05 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 75 Höhe Rotenburg ein Verkehrsunfall. Die 24-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Scheeßel und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen die Schutzplanke und zwei Bäume. Dabei wurde sie schwer verletzt und ins Rotenburger Krankenhaus eingeliefert. Zur Unfallursache gab die ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:26

    POL-ROW: Bienenvölker geklaut

    Ostereistedt (ots) - Durch unbekannte Täter wurden im Zeitraum zwischen dem 20. Oktober und dem 03. November insgesamt 16 Bienenvölker gestohlen. Der entstandene Schaden durch die entwendeten, mit Honig gefüllten Bienenbeuten beläuft sich auf etwa 9000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Rotenburg Pressestelle Tobias Koch Telefon: 04261/947-104 E-Mail: ...

    mehr
