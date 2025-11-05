POL-ROW: Einbruch bei der Feuerwehr

Bremervörde (ots) - Bremervörde. Während einer Verkehrsunfallaufnahme in der Bremer Straße wurde am 04.11.2025 um 08:25 Uhr eine 38-jährige Polizeioberkommissarin leicht verletzt. Die Beamtin befand sich zum Zwecke einer Unfallaufnahme am Straßenrand und wurde dort von einem Pkw touchiert. Der 45-jährige Fahrer des Pkw gibt an, dass er den Abstand falsch eingeschätzt habe und er deshalb mit seinem Außenspiegel ...

