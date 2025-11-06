PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen nach Verkehrsunfall in Rotenburg gesucht ++ Einbruchversuch in Biomarkt: Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen nach Verkehrsunfall in Rotenburg gesucht ++

Rotenburg. Am Dienstagmorgen (04.11.2025), gegen 07:40 Uhr, kam es in der Straße Am Sande zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Polizei nun Zeugen sucht.

Eine Frau wollte ihr Fahrrad über die Straße schieben, als die Ampel auf Höhe der "City Spielo" Grün zeigte. Zu diesem Zeitpunkt blockierte ein Lkw den Überquerungsbereich. Als dieser im stockenden Verkehr plötzlich anfuhr, wurde das Fahrrad der Frau erfasst. In der Folge stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu.

Obwohl die Polizei beide Unfallbeteiligten vor Ort antreffen konnte, ist der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt. Daher bittet die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter 04261 / 947-0.

++ Einbruchversuch in Biomarkt: Polizei sucht Zeugen ++

Sottrum. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Biolebensmittelgeschäft in der Vogteistraße einzubrechen. Nachdem der Versuch scheiterte, flüchteten sie unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 / 947-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

