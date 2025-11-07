Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pkw stürzt nach illegalem Rennen in die Wiedau: Zwei leicht Verletzte

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Am späten Donnerstagabend, gegen 22:49 Uhr, lieferten sich zwei BMW in der Mühlenstraße (B 215) ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Ein BMW-Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen, stürzte eine Brücke hinab und landete in der Wiedau. Die zwei Insassen wurden leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen lieferte sich ein 24-jähriger Mann am Steuer eines grünen BMW M1 (samt 24-j. Beifahrer) ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit einem 19-jährigen Fahrer eines BMW 530d (samt 17-j. Beifahrer). Die beteiligten BMW fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entlang der Mühlenstraße in Richtung Verdener Straße, als der 24-Jährige am Steuer des BMW M1 auf Höhe der Wassermühle im Kurvenverlauf die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Metallzaun sowie ein gemauertes Zaunelement der Mühlenbrücke und stürzte mehrere Meter hinab in die Wiedau. Dort kam der Wagen im fließenden Gewässer zum Stehen. Die beiden 24-Jährigen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden mit Unterstützung der Feuerwehr aus dem Fluss gerettet.

Die beiden beschuldigten BMW-Fahrer kommen beide aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme).

Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße rund vier Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft Verden ordnete die Beschlagnahme der beiden Fahrzeuge an.

Neben der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Rotenburg und Unterstedt sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Die Feuerwehr unterstützte nicht nur bei der Rettung der Unfallbeteiligten, sondern dämmte zusätzlich auslaufende Betriebsstoffe mittels Ölsperren ein. Den gesamten Bericht der Feuerwehr finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6153277

Zeugen des Fahrverhaltens oder des Unfalls werden gebeten, sich unter 04261 / 947-0 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell