Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Nächtlicher Unfall in Rotenburg: PKW landet in der Wiedau

Rotenburg (Wümme) (ots)

Am Donnerstagabend, kurz nach 23:00 Uhr, wurde die Feuerwehr Rotenburg (Wümme) in die Mühlenstraße alarmiert. Gemeldet war ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw - in einem Fahrzeug sollten Personen eingeklemmt sein.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass keine Personen mehr in den Fahrzeugen eingeklemmt oder eingeschlossen waren. Allerdings war ein Pkw auf der Mühlenbrücke durch das Geländer gebrochen und stand nun in der Wiedau unterhalb der Brücke. Die Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden von der Feuerwehr über eine Steckleiter ans Ufer gerettet. Anschließend wurden sie vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus transportiert.

Nachdem die Menschenrettung abgeschlossen war, galt es, den Umweltschutz sicherzustellen. Da der Pkw Betriebsstoffe verlor, wurde in Absprache mit der unteren Wasserbehörde flussabwärts an einer Brücke eine Ölschlinge zum Auffangen der Stoffe in Stellung gebracht. Parallel dazu wurde an der Schleuse in Unterstedt - in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Unterstedt - eine weitere Ölsperre in der Wümme positioniert.

Währenddessen bereiteten weitere Kräfte die Bergung des Fahrzeugs vor und unterstützten das angerückte Bergungsunternehmen. Nachdem alle Umweltschutzmaßnahmen umgesetzt waren, konnte der Pkw schließlich mit einem Kran des Abschleppfahrzeugs gehoben und auf dieses abgesetzt werden.

Nach gut vier Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Während der gesamten Einsatzdauer war die Mühlenstraße im Bereich der Brücke vollständig gesperrt.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie mehrere Rettungswagen und die Polizei. Zwei Personen wurden verletzt.

Während des laufenden Einsatzes kam es in der Bremer Straße in Rotenburg zu einem weiteren Einsatz. Dort drohte ein Baum umzustürzen. Einsatzkräfte aus der Mühlenstraße verlegten kurzerhand dorthin und beseitigten die Gefahr.

Angaben zur Schadenhöhe und Schadenursache können von Seiten der Feuerwehr nicht gemacht werden.

