FW-ROW: Verkehrsunfall auf der A1 - Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Sittensen/A1 (ots)

Am Sonntagmittag kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen der Anschlussstelle Sittensen und der Rastanlage Ostetal Süd kurz vor 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw und ein VW kollidierten miteinander. Der Lkw kippte um und blieb seitlich am Lärmschutzwall liegen.

Die Feuerwehr Sittensen wurde alarmiert, da zunächst davon ausgegangen wurde, dass eine Person im Lkw eingeschlossen sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich dies jedoch nicht. Der verunfallte VW, bei dem es sich um ein Elektrofahrzeug handelte, wurde mit der Seilwinde des Rüstwagens vom mittleren Fahrstreifen auf den Standstreifen gezogen. Eine Gefährdung durch das Fahrzeug bestand nicht.

Der umgestürzte Lkw wurde auf auslaufende Betriebsstoffe kontrolliert, ohne Befund. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, sie wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A1. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Für die Feuerwehr endete der Einsatz nach rund einer Stunde.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell