FW-ROW: Verkehrsunfall auf der BAB1 Richtung Bremen

Sottrum/A1 (ots)

Am späten Sonntagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Sottrum zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Kurz vor der Rastanlage Grundbergsee kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem Betriebsstoffe aus einem Fahrzeug austraten.

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, fingen auslaufende Betriebsstoffe auf, klemmten die Fahrzeugbatterie ab und leuchteten die Einsatzstelle aus.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und ein Krankentransportwagen. Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Feuerwehr nach gut einer Stunde wieder einrücken.

